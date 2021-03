Bei der Landtagswahl am 14. März haben die Bürger elf Kandidaten zur Auswahl. Die FN haben den Bewerbern drei Fragen gestellt. Für die Klimaliste BW antwortet Günter Schmitt-Haber.

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises im baden-württembergischen Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Günter Schmitt-Haber, Landtagskandidat der Klimaliste BW. © Klimaliste

Günter Schmitt-Haber: Die Energiewende läuft leider auch in Baden-Württemberg unter Grün-Schwarz sehr schleppend. Das muss sich schnell ändern. Ich würde unter anderem in Baden-Württemberg Solar- und Windenergie massiv ausbauen; Wasserkraft auch, wo möglich. Mit allen Alternativen kann dann auch zum Beispiel Wasserstoff erzeugt werden. Alles schafft Arbeitsplätze, vor allem wenn dann noch die dezentrale Energieerzeugung vor der großindustriellen steht. Gelingt die schnelle Wende, wären wir gute Beispiele für die Haupt-CO2- Emittenten China und USA. Zweites Ziel ist der Stopp aller neuen Bauplatzerschließungen unter anderem wegen des Landschaftsverbrauchs. Der Bedarf an Wohnraum kann bundesweit durch Nutzung der bereits erschlossenen Leerstände und Freiflächen gedeckt werden. Die Folge eines zunehmenden Leerstands wäre unter anderem in kleinen Gemeinden auch ein „Ausbluten“ der Vereine durch mangelnden Nachwuchs. Niemand will, dass das traditionelle Vereinsleben kaputtgeht. Meine dritte Forderung ist der Stopp aller Maßnahmen zum Straßenneubau (Bodenversiegelung). Die Sanierung der bestehenden Fahrflächen ist dagegen dringend und dauerhaft notwendig und schafft ausreichend Arbeitsplätze.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Neckar-Odenwald-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

Schmitt-Haber: Wirtschaft, Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus werden sich ab Sommer schnell erholen, wenn die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist. Generell sehe ich Wirtschaftspolitik so: Die Politik muss den Rahmen für die Wirtschaft setzen und nicht umgekehrt. Ich bin für einen Mindestverdienst, aber auch für einen Höchstverdienst. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel Fußballer in einer Woche soviel Geld netto verdienen wie eine Verkäuferin, Pflegerin oder Friseurin in ihrem ganzen Arbeitsleben, das ist nicht nur obszön, sondern auch unchristlich. Das heißt, die Verdienstschere muss sich dringend wieder schließen, ansonsten müssen die Superreichen (auch durch Vermögenssteuer) viel stärker zur Kasse gebeten werden, sei es zur Beseitigung von Coronaschäden oder auch bei der Gemeindekassenfinanzierung.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

Schmitt-Haber: Zum Beispiel könnten auch Gemeinden bei dezentraler Energieerzeugung langfristig finanziell profitieren. Ansonsten würde ich mich bei meiner Wahl stärker in die Gemeindefinanzierung einarbeiten. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass in der Digitalisierung sicher vielfältige Einsparmöglichkeiten bei der ausufernden Bürokratie möglich sind. Außerdem bin ich für mehr Bürgerbeteiligung in den Gemeinden. Zum Beispiel sind mir viele Gemeinderatssitzungen viel zu langweilig, da zu wenig diskutiert wird. Ich denke, auch Bürgerinnen und Bürger hätten in der aktuellen Situation gute Vorschläge zu Einsparungsmöglichkeiten oder zur Auslotung neuer Finanzierungsmöglichkeiten. Insgesamt muss mehr Steuergeld aufs Land.