Zeugen nach Unfallflucht in Mosbach gesucht

Mosbach/Neckarzimmern. Ein 58-jähriger Mann befuhr am Samstag gegen 19 Uhr mit seinem Hyundai i20 die B 27 von Neckarzimmern in Richtung Mosbach. Der Hyundai wurden von einem dahinter fahrenden blauen Mercedes überholt, obwohl in diesem Augenblick ein Pkw entgegenkam, so die Polizei. Aufgrund des knappen Einschervorgangs streifte der Mercedes den Hyundai. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Mosbach fort. Am Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang als Zeuge den Fahrer des entgegenkommenden unbekannten Pkw. Dieser bog kurz zuvor von der Heilbronner Straße nach links auf die B 27 in Fahrtrichtung Neckarzimmern ein. Der Hyundaifahrer erinnert sich, dass dieses Fahrzeug den gefährlichen Überholvorgang wohl erkannte und Lichthupe gegeben hatte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren