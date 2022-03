Nach den Fasnachtstagen, die durch die Corona-Auflagen auch dieses Jahr wieder eingeschränkt waren, hat am Aschermittwoch für katholische Christen die Fastenzeit oder 40-tägige Bußzeit begonnen. Auch sie ist für uns mit Einschränkungen verbunden, aber in einem befreienden, heilsamen Sinn. Es geht darum, gegenüber den eigenen Wünschen und Ansprüchen freier zu werden, um nicht in unheilvolle Abhängigkeiten zu geraten, und auch darum, mit dem Ersparten den Notleidenden mehr helfen zu können.

Anderseits wollen diese sechseinhalb Wochen als Vorbereitung auf Ostern verstanden werden, auf das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn. Nicht nur der Blick auf sich selbst und eingeschliffene, manchmal fragwürdige, Lebensgewohnheiten ist also angesprochen, nicht nur unsere Beziehung zu den Mitmenschen, sondern auch unsere Beziehung zu Gott, dem wir unser Dasein verdanken und als Getaufte das neue Leben in Jesus Christus seinem Sohn. Auch in dieser Blickrichtung wollen diese Wochen eine heilsame Zeit der Erneuerung sein.

Schon am Aschermittwoch wurden wir aufgerufen zu Umkehr und Versöhnung, zum Hören auf das Wort Gottes, zu Gebet und Mitfeier der Gottesdienste, zu einem lebendigen Glauben und zu größerer Gottes- und Nächstenliebe.

Unser Leben soll neu ausgerichtet werden auf Gott und den Mitmenschen hin. Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, die Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen, um aus seinem Geist leben zu können, und so die Gegenwart Gottes in unserer Welt bezeugen. Die österliche Bußzeit ist Vorbereitung auf das Fest aller Feste, das Antwort gibt auf unsere tiefsten und letzten Fragen nach dem woher, wohin und wozu.

Worum geht es mir eigentlich in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Wofür habe ich Zeit? Was will ich letztlich erreichen? Woraufhin lebe ich denn? Ist mein Leben noch auf Gott hin ausgerichtet, der mich am Ende erwarten wird?

Gewiss, ich kann den Sinn meines Lebens an Äußerem, Vergänglichem festmachen: An Geld und Konsum, Fitness und Wellness, an Unterhaltung, Spiel, Sport und Spaß, an Erfolg und Ansehen, an Macht und Besitz. All das ist vergänglich und kann mich doch so in Anspruch nehmen, dass ich dabei Gott, den Ursprung und das Ziel meines Lebens, aus meinem Alltag und Sonntag ausblende und vergesse, was er mit Gutes in meinem Leben getan hat und täglich tut. Gott hat seinen Sohn zu uns in die Welt gesandt, das Leben mit uns zu teilen, den neuen und ewigen Bund zu schließen und uns Menschen durch sein Leiden und Sterben von Sünde und Tod zu erlösen.

Dies ist die Heilsbotschaft, aus der wir Christen in dankbarer Freude und in gläubiger Zuversicht leben und sterben können; im Vertrauen, dass Jesus als Auferstandener bei uns ist, wie er gesagt hat, bis er uns heimholt ins neue Leben im Reich Gottes. Die Kirche lädt uns ein, dieser Frohbotschaft auf Ostern hin und in der österlichen Zeit wieder unser Herz zu öffnen. Dann kann der Auferstandene neu in uns gegenwärtig werden und österliches Leben in uns erblühen lassen.

Pfarrer i. R. Wolfgang Specht, Neudenau.