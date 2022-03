Mosbach. Das Landratsamt beteiligt sich am Dienstag, 8. März, an den weltweiten Solidaritätsaktionen mit der Ukraine. Deshalb wird ein Teil des Hauptsitzes der Behörde in Mosbach ab etwa 18 Uhr in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angestrahlt. Die Illuminierung wird die ganze Nacht über andauern, um am Abend des Internationalen Frauentags ein weithin sichtbares Zeichen der Solidarität und für den Frieden zu setzen.

Fotos teilen

Die Bevölkerung ist willkommen, Fotos des angestrahlten Landratsamts in den sozialen Medien zu teilen, um die Aktion in den ganzen Kreis zu tragen. Die Anstrahlung wird mit Hilfe von Technikern der Firma Blackout Eventmanagement (Buchen) realisiert.

