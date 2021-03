  Zehn Bauhofmitarbeiter positiv getestet

Crailsheim. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Mitarbeiter des Crailsheimer Baubetriebshofs positiv auf das Corona-Virus getestet, weitere mussten in Quarantäne. Die Bereitschaft könne weiter aufrechterhalten werden. Engmaschige Schnelltestungen sollen weitere Ausbreitung des Virus verhindern, so die Stadt in einer aktuellen Pressemitteilung.

Im städtischen Baubetriebshof wurden in dieser und der vergangenen Woche insgesamt zehn Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. In mindestens einem Fall wurde dabei die britische Mutation B.1.1.7 nachgewiesen. Bei Schnelltestungen am Donnerstag waren die Testergebnisse von zwei weiteren Mitarbeitern ebenfalls positiv, ein PCR-Test steht hier noch aus. Insgesamt zehn Mitarbeiter befinden sich aktuell in Quarantäne. Betroffen sind vorwiegend Angestellte, die im Grünwesen und Hochbau tätig sind. Die Bereitschaftsdienste in diesen Bereichen können aktuell durch andere Kollegen aufrechterhalten werden.

Bereits Ende vergangener Woche wurden alle Mitarbeiter des Baubetriebshof über zusätzliche Maßnahmen informiert. Die Verwaltung führt derzeit täglich Schnelltests vor Dienstbeginn im Baubetriebshof durch, um die Infektionskette zur durchbrechen. Als weitere Maßnahme wurden unter anderem zusätzliche Sozialräume geschaffen, um eine Durchmischung der Mitarbeiter zu verhindern.