Hardheim. Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, nachdem am Dienstag ein Unbekannter einen Zaun in Hardheim beschädigt hatte. Der Fahrzeugführer blieb zwischen 10 Uhr und 11 Uhr nach Angaben der Polizei vermutlich beim Rangieren an dem Stabmattenzaun einer Firma in der Würzburger Straße hängen, wodurch Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt.

