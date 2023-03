Zapfsäule abgerissen und geflüchtet

Mosbach. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte nach Angaben der Polizei am Dienstagabend eine Zapfsäule an einer Tankstelle in Mosbach. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte der Unbekannte, bei dem es sich vermutlich um den Fahrer eines Lastkraftwagens handelt, zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr mit einer Zapfsäule der Tankstelle in der Mosbacher Straße. Hierbei wurde der Zapfhahn von der Kraftstoffleitung gerissen und die Metallabdeckung der Kraftstoffsaugvorrichtung stark zerbeult. Der Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern.

