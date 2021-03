Auch 2020 wurde kräftig in den Straßenbau investiert. Im Neckar-Odenwald förderte der Regierungsbezirk Karlsruhe unter anderem die Ortsumgehung Adelsheim oder den Ausbau der B 27 bei Buchen.

Neckar-Odenwald-Kreis. „Die Investitionen in das Straßennetz des Bundes und des Landes sind im Ver-gleich zum Vorjahr erneut gestiegen. So wurden im Regierungsbezirk Karlsruhe im Jahr 2020 rund 363 Millionen Euro für den Straßenbau ausgegeben. Das sind etwa 44 Millionen Euro mehr als im Jahr 2019“, bilanzierte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder am 2. März.

In das Bundesfernstraßennetz wurden rund 272 Millionen und in das Landesstraßennetz circa 58 Millionen Euro investiert. Darin enthalten sind Bau- und Erhaltungs- sowie Unterhaltungskosten. Hinzu kommen erforderliche Ingenieuraufträge zur Vorbereitung und Abwicklung der Projekte in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Mit etwa 13 Millionen Euro wurden zudem der kommunale Straßenbau, die kommunalen Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur sowie die Sanierung der Brücken in den Kreisen sowie Städten und Gemeinden gefördert.

Straßen erhalten

„Die Erhaltung des bestehenden Straßennetzes ist weiterhin von besonderer Bedeutung und hat hohe Priorität“, so die Regierungspräsidentin. Im Regierungsbezirk Karlsruhe wurde 2020 eine Fülle von Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt.

Auf den Autobahnen wurden Fahrbahnschäden von Grund auf und nachhaltig behoben. Bund und Land investierten außerdem Millionenbeträge in den Bau von Ortsumgehungen sowie in den Um- und Ausbau der Bundesstraßen und in den Neu- und Ausbau der Landesstraßen.

Ortsumgehung ein Schwerpunkt

Als finanzielle Schwerpunkte nannte Sylvia M. Felder die weiteren Maßnahmen an der Ortsumgehungen Adelsheim (B 292), der Westtangente Pforzheim (B 463) oder auch den dreistreifigen Ausbau der B 38 in Weinheim. Die Radwegeinfrastruktur wurde ebenfalls weiter ausgebaut.

Von großer Bedeutung für den kommunalen Straßenbau, die Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur und die kommunale Brückensanierung sind die Förderprogramme nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Mit den jährlich fortgeschriebenen Programmen werden schwerpunktmäßig der Bau und der Ausbau von innerörtlichen und verkehrswichtigen Straßen, Fuß- und Radwege sowie Brückensanierungen der Kommunen bezuschusst. Die Kommunen im Regierungsbezirk Karlsruhe erhielten darüber im letzten Jahr Fördermittel in Höhe von rund 13 Millionen Euro.

Bauarbeiten im Odenwald

Weitergeführt wurde unter anderem der Neu- und Ausbau der Bundesstraßen B 292 bei der Ortsumgehung Adelsheim. Die Kosten beliefen sich dabei auf rund 55 Millionen Euro. Fertiggestellt wurde der dreistreifige Ausbau der B 27 zwischen der L 523 und Buchen-Süd. Die Maßnahme kostete knapp 3,3 Millionen Euro.

Bei Neckarzimmern wurde die Fahrbahndecke der B 27 für rund 2,1 Millionen Euro erneuert. Zwischen Altheim und Rinschheim wurden Maßnahmen zur Fahrbahndeckenerneuerungen zu Kosten von rund 0,9 Millionen Euro durchgeführt. Zwischen Eberbach und Unterdielbach kostete die Straßensanierung etwa 0,7 Millionen Euro.

Im Jahr 2020 hat das Regierungsbezirk Karlsruhe sechs Förderanträge für den kommunalen Straßenbau mit Gesamtkosten von rund 38,7 Millionen Euro bewilligt. Ebenfalls genehmigt wurden drei Förderanträge von Kommunen mit Gesamtkosten von rund 1,7 Millionen Euro für die Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. Dazu zählt auch der Lückenschluss des bestehenden Erftal-Mühlenradweges zwischen Erfeld und Gerichtstetten zu Gesamtkosten von rund 545 000 Euro. Die Zuwendung beliefen sich dabei auf 315 900 Euro.

Der Kommunale Sanierungsfonds Brücken ist ein Förderprogramm, das im Jahr 2018 erstmalig aufgelegt wurde und mit dem die Landkreise, Städte und Gemeinden bei der Sanierung von Brücken in deren Baulast unterstützt werden. Seit 2020 ist im novellierten LGVFG die Sanierung kommunaler Brücken als Fördertatbestand (Ersatzneubau, Ertüchtigung) enthalten. In 2020 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe 29 Förderanträge von Kommunen mit Gesamtkosten von rund 10,7 Millionen Euro bewilligt.