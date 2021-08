Wölfe im Odenwald: Früher wurde „Unthier” am Galgen hingerichtet

Neckar-Odenwald-Kreis. Derzeit ist die Aufregung um den Wolf groß, besonders im Odenwald mit wohl einem Exemplar. Aber vor 155 Jahren, auf dem Höhepunkt einer Entwicklung angekommen, versetzten Wölfe den Odenwald und das Bauland regelrecht in Angst und Schrecken. Eingewandert waren sie als Folge der napoleonischen Kriege 150 Jahre zuvor über Belgien. Kriegszeiten begünstigten das Raubwild immer. So gibt es auf dem Balkan das Sprichwort: „Der Krieg ist der Freund des Wolfes.“

Fürst fürchtete um Wildbestand

Der Buchener Anzeiger meldet am 4. November 1865: „Der Wolf, der Wolf“! – das ist der Schreckensruf, der immer und immer wieder durch den Odenwald thönt (…) Der Wolf! schreien die Kinder und laufen blitzschnell nach Hause (…), der Wolf, der Wolf! schreien die Schäfer (…) die Leiningenschen Forstbeamten in verdrießlichem Thon; ’der Wolf’! sprechen mit Kriegsmuth die Jäger, machen grimmige Gesichter.“

Neben den Schäfern fürchtete auch der Fürst von Leiningen um seinen Wildbestand. Und in den Spinnstuben, Gasthäusern und auf den Märkten hatte man Gesprächsstoff genug. Die einheimische Presse, welche gerade einmal 15 Jahre nach der Agrarrevolution von 1848/49 noch in den Anfängen steckte, widmete diesem Ereignis große Aufmerksamkeit.

Aber wie kam es dazu, dass der Stammvater der Haushunde, der heute als ungefährlich eingestuft wird, in so schlechten Ruf gekommen ist? Der Wolf spielt in der abendländischen Kultur eine herausragende Rolle. So waren Romulus und Remus Wahrzeichen Roms. In der germanischen Mythologie kündigte der reißende Dämon durch sein Geheul das Weltenende an. In der christlichen Symbolik ist der Wolf vor allem der böse Feind, der falsche Prophet und Irrlehrer, der Hirt und Herde bedroht, besonders, wenn er sich listig im Schafsfell verbirgt. All dies war den Menschen vor 155 Jahren, die noch mit Schafen und mit diesen Überlieferungen lebten, noch viel bewusster. In Sagen, Märchen, Flurnamen und im Glauben an den Werwolf hat sich das bis heute erhalten.

Schon Karl der Große erklärte dem Wolf, als die Menschen in die Waldgebiete vordrangen, „den Krieg“. Während des 30-jährigen Krieges hatten sich die Wildbestände stark vermehrt und damit auch der Wolf. Das Kurfürstentum Mainz propagierte 1625 mit Abschuss- und Fangprämien die Ausrottung des „Unthieres“. Trotzdem wurde der Wolf in den großen Waldgebieten von Odenwald und Spessart bis 1750 wieder heimisch.

Dem Raubwild den Krieg erklärt

Als staatspolitisches Ziel war ihm, als letztem verbliebenem Raubwild und als Reichsfeind, wieder „der Krieg“ erklärt worden. Wölfe wurden wie menschliche Verbrecher behandelt: angeklagt, verurteilt und am Galgen hingerichtet. Das geschah oft mit großer Beteiligung der Bevölkerung.

Streifwölfe tauchten Anfang des 19. Jahrhunderts in vielen Regionen auf. Aber nachdem 1845/46 Wölfe, ohne dass man ihrer habhaft wurde, Menschen im Raum Böblingen in Aufregung versetzt hatten, hielt im Frühjahr 1864 ein beunruhigendes Gerücht die Menschen der Region in Atem: Der vermutlich aus einer Menagerie entkommene „Tiger von Miltenberg“. Trotz mehrfacher Beobachtung, auch im Badischen und Hessischen, konnte man der „Bestie“, die Schafe riss und sogar einen Schäfer tödlich verwundet haben sollte, nicht habhaft werden und auch nicht als Wolf ansprechen.

„Die ganze Gegend war so in Furcht gesetzt, dass die Behörden von Baden, Bayern und Hessen es für notwendig erachteten, bei nächtlichen Gängen durch die Waldungen Vorsicht zu empfehlen und Frauenspersonen solche ganz abzuraten“.

Man empfahl „ein großangelegtes Treibjagen“. Diesem Rat der Presse folgte man. In Rippberg begann man ein solches „recht beschwerliches“ nachts um ein Uhr mit stolzen 2000 Beteiligten und „verschiedenartigst bewaffnet“.

Die letzten trafen gegen vier Uhr am Mittag wieder in Rippberg ein. Alle waren hungrig und durstig, und im Gasthaus „Zu den drei Meerfräulein“ waren bald alle Vorräte aufgebraucht. Über den großen Misserfolg tröstete man sich in der Hoffnung, das Tier wenigstens vertrieben zu haben.

Auch nach den „zuverlässigsten Nachrichten“ über das „wirkliche Vorhandensein eines Leoparden“ hatte das zweite „großartige Treiben eben so viel Erfolg, wie das erste, d. h. keinen.“

Hohn und Spott für Jäger

Natürlich zog das großflächigen Hohn und Spott nach sich, zum Beispiel in Würzburg und von der satirischen „Frankfurter Krebbel-Zeitung“ sowie dem politisch-satirischen Witzblatt „Frankfurter Latern“. Der Leopard wandelte sich zum Panther oder zur Hyäne und man hielt „Tigerjagden“ ab, ergebnislos. Das Bezirksamt Walldürn gab zur Beruhigung bekannt, dass „das fragliche Thier zweifellos durch die täglich aufgestellten Jagden (...) aus hiesiger Gegend vertrieben worden sei“. Angeheizt wurde die Sorge jedoch durch eine Meldung, dass bei der Gamburg „Fuhrleute von einem Thier angefallen wurden“.

Zunächst trat Ruhe ein. Aber im Winter 1864/65 kamen die „Übelthäter“ zurück und rissen wiederholt Schafe. Endlich konnte das „Unbekannte Thier“ als Wolf identifiziert werden. Ab Frühjahr 1865 reißen die Meldungen vom Wolf, es waren von Anfang an mehrere, in den örtlichen Nachrichten nicht mehr ab. Er machte kontinuierlich zwölf Monate lang von sich reden. Nach vielen Misserfolgen bei der Jagd auf ihn, nachdem manchen Jäger der Mut verlassen hatte, gab es einen Aufruf im „Odenwälder Bote“ vom 10. November 1865 mit entsprechenden Ratschlägen an „sämmtliche Jagdpächter des Odenwaldes“, mit dem Hinweis, dass „der Wolf bereits seit beinahe einem Jahr in unserer Gegend haust ohne dass es je gelungen wäre denselben einmal vor den Schuß zu bringen“.

Da meldete der Wolf sich selbst in der nächsten Ausgabe vom 15. November zu Wort (siehe weiteren Text) und machte sich über die Jäger lustig.

In der Folgezeit gab es weiterhin Schafsrisse, erfolglose Jagden, nachlässige und ungehorsame Treiber, sadistische Rezepte zum Anlocken des Wolfes, Belohnungen wurden ausgesetzt, das Gewehrtragen ohne Waffenschein wurde erlaubt, der Verleger des neuernannten Amtsblattes in Buchen verweigerte die Aufnahme eines Leserbriefes der „Odenwälder Wölfin“ und so fort.

Endlich kam Entwarnung: „Sie haben ihn“. „Der Wolf ist tot!, erlegt bei einer turbulenten Treibjagd am 12. März 1866 bei Eberbach. Dort kann man ihn im Museum bewundern. Man hat ihm dort einen „Wolfsweg“ gewidmet.

In Schneeberg an den „Wolfstannen“ soll er ein Kind aus dem Kinderwagen gestohlen haben und der letzte „große“ Wilderer der Gegend, der in Ohrnbach geborene und in Reinhardsachsen lebende „Karrefranz“, soll sich mit Wolfsaugen unsichtbar gemacht haben. Das sind die letzten Erinnerungen an ihn. Woher die Wölfe kamen und wohin die übrigen gezogen sind, weiß man nicht. Wenn er wieder kommt – wie werden wir reagieren?