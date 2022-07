„Woche der Geodäsie“ für Schüler

Buchen. Vom Navigationsgerät bis hin zu Bauprojekten komplett in dreidimensionaler Form: Raumbezogene Informationen sind aus unserer modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Die Grundlagen hierfür schaffen Vermesser, sogenannte Geodäten.

Wie spannend die entsprechenden Berufsbilder sind, präsentiert der Fachdienst Flurneuordnung und Landentwicklung sowie der Fachdienst Vermessung des Landratsamts am Freitag, 15. Juli, im Rahmen der „Woche der Geodäsie“ von 8 bis 15 Uhr im Hof des Dienstgebäudes in der Präsident-Wittemann-Straße 16 in Buchen.

Mit verschiedenen Ständen und Mitmachaktionen informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts über die eingesetzte Technik sowie die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. Bei einer „Geo-Olympiade“ können einfache Vermessungsaufgaben durch praktische, angewandte Mathematik erledigt werden, wobei auch moderne Messinstrumente wie Satellitenempfänger und Drohne zum Einsatz kommen.

Willkommen sind alle Interessierten, Kleingruppen oder auch komplette Schulklassen. Letztere sollten vorab mit dem Landratsamt Kontakt aufnehmen unter vermessung@neckar-odenwald-kreis.de oder telefonisch unter 06281/5212-1500. Insbesondere Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen können sich im Rahmen der schulischen Berufsorientierung oder der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle informieren.

Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises bildet jedes Jahr ab 1. September vier junge Leute im Beruf „Vermessungstechniker/in“ aus. Weiterhin gibt es Ausbildungsstellen für Beamtenanwärter in allen Laufbahnen. Für die Berufsorientierung und das Studium bietet das Landratsamt zudem Praktikumsplätze an.