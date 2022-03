„Windkraft im Staatswald“

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit dem Koalitionsvertrag hat sich die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg in besonderer Weise dem Klimaschutz verschrieben. Ein Schwerpunkt liegt dabei unter anderem auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien sowohl im Bereich Sonnen- als auch Windenergie. Deshalb hat sich die Landesregierung auf klare Richtlinien und Kriterien geeinigt, die den Ausbau der erneuerbaren Energien verträglich machen sollen.

Besonders in den Blickpunkt rückt dabei auch der Staatswald. Insgesamt rund 24 000 Hektar Staatswald wurden für Windenergieanlagen als „geeignet“ ausgewiesen. Rund 40 000 Hektar als „bedingt geeignet“. Die so identifizierten Flächen werden sukzessive in geeigneten Tranchen zur weiteren Planung ausgeschrieben. Dazu bieten sich auch Staatswaldflächen im Neckar-Odenwald-Kreises an. Zu diesem Thema lädt Minister Peter Hauk MdL am Donnerstag, 17. März, um 18.30 Uhr zu einem virtuellen Gespräch.

Einwahldaten gibt es nach einer mit Namen versehenen Mail an wahlkreis@peter-hauk.de

