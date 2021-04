Windenergie besser verteilen

In letzter Zeit scheint sich in unserem schönen Odenwald immer mehr das Prinzip durchzusetzen: „Heiliger Sankt Florian / Verschon’ mein Haus, zünd’ and’re an!“

In Hardheim können offenbar keine Windräder gebaut werden, da dies die Lebensqualität der Bürger mindert und Tiere gefährdet. Daher baut man sie doch lieber nach Bretzingen, da es dort die Menschen und Tiere sicher nicht stört!

Und in Walldürn geht dies natürlich auch nicht, da wegen des Walldürner „Internationalen Großflughafens“ mit täglich startenden und landenden Jumbo-Jets rund um Walldürn Flugschneisen offen gehalten werden müssen!

Baut sie lieber nach Altheim, dort stehen ja schon einige, da fällt das dann nicht mehr auf…

Verstehen Sie uns bitte nicht falsch: Wir sind absolute Befürworter von Windkraftanlagen. Wir brauchen sie dringend, denn wie will man sonst die Millionen geplanter Elektroautos „betanken“? Mit Benzin??

Drei Dinge stören

Aber an den geplanten Altheimer Windrädern stören uns drei Dinge:

1. Warum müssen fast alle dieser Anlagen in unseren ohnehin schon geschädigten Wald gebaut werden?

2. Wir haben in Altheim bereits die Windparks „Altheim I“ und „Altheim II“ und damit gezeigt, dass wir der Windenergie durchaus positiv gegenüber stehen.

Bevor jetzt aber noch „Altheim III“ kommt, erhebt sich bei mir die Frage: Wo bleibt „Hardheim I“, „Walldürn I“ und „Hettigenbeuern I“ etc.?

3. Die Waldbesitzer – in unserem Fall die Stadt Walldürn – sollen erhebliche Geldmittel von den Windparkbetreibern erhalten. Von Altheim ist dabei keine Rede! Aber vermutlich werden wir Altheimer von Walldürn ein paar Almosen erhalten und dankbar den Mund halten. Wie groß das Interesse des Walldürner Bürgermeisters an Altheim ist, zeigte sich schon daran, dass er es nicht für nötig hielt, an der Informationsveranstaltung in Altheim teilzunehmen.

Fazit: Windenergie Ja, aber bitte etwas besser verteilt und nicht nach dem Motto: „Wer am lautesten schreit, den verschonen wir.“