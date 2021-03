Billigheim. Die Polizei sucht nach einem Lkw-Fahrer, der Zeuge einer Verfolgungsfahrt am Montag in Billigheim-Sulzbach war. Gegen 16.30 Uhr versuchte ein 16-Jähriger auf seinem Kraftrad vor einer Polizeistreife zu flüchten, die ihn kontrollieren wollte. Die Verfolgungsfahrt ging mit seinem frisierten Mofa von Mosbach in Richtung Sulzbach. Hierbei fuhr der 16-Jährige mit bis zu 90 km/h, obwohl sein Mofa maximal auf 25 km/h hätte beschleunigen dürfen. Während seiner Flucht überholte er in Allfeld einen kleinen Lkw oder einen Transporter auf der rechten Seite.