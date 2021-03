Neckar-Odenwald-Kreis. Die Initiative „Fridays for Future“ und das „Bündnis Klimaschutz NOK“ gestalten eine Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis zur Frage: „Wie erreichen wir das Pariser Klimaziel?“ Die Diskussion findet am Freitag 5. März von 18 bis 20 Uhr online statt.

Das Bündnis Klimaschutz hat sich im Sommer 2019 im Neckar-Odenwald-Kreis gegründet und setzt sich seitdem zusammen mit „Fridays for Future“ immer wieder für einen wirksamen Klimaschutz ein. In seinem Umweltgutachten 2020 beschreibt der Sachverständigenrat für Umweltfragen, welches CO2-Budget Deutschland noch emittieren darf, um die Klimaziele aus Paris zu erreichen. Wie wichtig das ist, zeigt auch ein Blick in den Risikobericht des World Economic Forum 2021, in dem – trotz Corona – der Klimawandel als die gefährlichste Bedrohung unserer Zivilisation betrachtet wird. Aus diesem Grund hat „Fridays for Future“ zusammen mit „Scientists for Future“ bereits 2019 einen Forderungskatalog an die Landesregierung Baden-Württemberg gestellt.

Das Klimabündnis und „Fridays for Future“ haben die Landtagskandidaten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis eingeladen, um gemeinsam mit ihnen ihre klimapolitische Strategie zu diskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung von einem Team der „Fridays for Future“-Aktivisten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Alle Interessierten sind zu dieser Diskussion willkommen.