Weniger Stress beim Entsorgen

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis (KWiN) teilt mit, dass die Sperrmüllmarken und der Berechtigungsnachweis des Jahres 2021 bis einschließlich Samstag, 22. Januar, gelte. Dadurch sei eine Entzerrung möglich. Auch noch jetzt in den Tagen nach Neujahr kann man mit dem Ausweis 2021 den Wertstoffhof besuchen. Dort gelten strenge Corona-Schutzmaßnahmen: Alle Personen müssen eine medizinische Maske tragen, maximal zwei Personen dürfen im Fahrzeug sitzen.

Nur fünf Fahrzeuge zulässig

Es gilt eine Zugangsbeschränkung von maximal fünf Fahrzeugen gleichzeitig auf dem Hof, alle Personen achten auf den Mindestabstand von 1,5 Metern, auch beim Befüllen der Container. Mit Wartezeiten ist zu rechnen. Der Rückstauraum am Wertstoffhof ist begrenzt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden deshalb Fahrzeuge abgewiesen, wenn der Rückstau in die öffentliche Zufahrtstraße reicht oder die gewerblichen Anlieferungen erheblich gestört würden. Die Wertstoffhöfe im Neckar-Odenwald-Kreis haben an den Werktagen regulär geöffnet.