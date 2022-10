Weiterhin zertifiziertes EPZ

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Neckar-Odenwald-Kliniken bleiben zertifiziertes Endoprothetikzentrum (EPZ) in Mosbach. Über 400 Knie- und Hüftprothesen werden jährlich im aktuell wieder rezertifizierten Endoprothetikzentrum am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken operiert. Hinzu kommen gelenkerhaltende Operationen wie die Knorpelzelltransplantation oder die sogenannte Umstellungsosteotomie am Knie, die dann eingesetzt werden können, wenn nur Teile des Knies von Arthrose betroffen sind. Unverändert wurde auch der Standort Buchen mit rezertifiziert, so dass dort weiterhin eine Prothesensprechstunde zur Operationsvorbereitung, Terminierung, Narkosevorbereitung und OP-Nachsorge angeboten wird.

