Weiterer Schritt bei E-Mobilität

Höpfingen. Elektromobilität und Car-Sharing sind zwei Schlagworte der Stunde. Einen weiteren Schritt markiert die E-Auto-Ladestation in Höpfingen, die am Montag eingeweiht wurde: Als dritte Ladesäule im Kreis vom Calwer Unternehmen „deer mobility“ betrieben, stellt sie rund um die Uhr ein betriebsbereites Fahrzeug zur Verfügung - an zentraler Stelle im Pfarrer-Künzler-Weg.

Die Übergabe nahmen Ellen Schuler (deer mobility services) und Bürgermeister Christian Hauk vor. Gemeinsam erinnerten sie an die Vorgeschichte: „Erste Gespräche liefen im vergangenen Herbst“, blickte Hauk zurück. Nun zeigte er sich umso glücklicher – zum Einen über die Einrichtung der Ladesäule, zum Anderen über die Wahl des Fahrzeugs und des Standorts: „Die Lage unweit der Bushaltestelle ist äußerst verkehrsgünstig und harmoniert umso mehr mit dem Gedanken an Nachhaltigkeit und Ökologie, man kann direkt vom Bus in das E-Auto umsteigen“, bemerkte er. Beim Fahrzeug handelt es sich um eine geräumige Kombilimousine des Typs VW ID.4 mit Platz für fünf Personen und Gepäck.

Die Nutzung ist einfach: „Das Fahrzeug steht allen registrierten Mitgliedern zur Verfügung; als Türöffner fungiert das eigene Smartphone“, erläuterte Ellen Schuler.

Der Standort sei auch aus technischer Sicht optimal: „Wir haben das Glück, die Trafostation direkt neben der für den Wagen reservierten Parkfläche zu haben. Das hielt die Kosten für den Netzanschluss im überschaubaren Rahmen von rund 1500 Euro“, schilderte Bürgermeister Hauk erfreut und lobte das Wirken des Bauhofs. Erfreut zeigte er sich auch darüber, dass viele Einwohner ihr Interesse bereits bekundet hatten: „Es gingen schon viele Nachfragen ein“, ließ er wissen. ad