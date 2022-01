Neckar-Odenwald-Kreis. Der Neckar-Odenwald-Kreis bietet am Samstag, 29. Januar, im regionalen Impfstützpunkt in Fahrenbach von 9 bis 12.20 Uhr eine weitere Impfaktion für Kinder mit vorheriger Terminanmeldung an. Das teilt das Landratsamt mit. Geimpft werden Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Eine sorgeberechtigte Person muss zur Impfung persönlich anwesend sein. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. Da an diesem Vormittag keine Impfungen für Erwachsene stattfinden, ist eine optimale Betreuung der Kinder sichergestellt.

Terminvergabe am 26. Januar

Die Terminvergabe für den Kinderimpftag erfolgt am Mittwoch, 26. Januar ab 15 Uhr ausschließlich über das Onlinesystems auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die zugehörigen Zweittermine finden am Samstag, 19. Februar, zur gleichen Uhrzeit des Ersttermins im Impfstützpunkt Bödigheim statt.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Covid -19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen.

Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können wie Hochbetagte sowie Immunsupprimierte. Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen Covid -19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten besteht.