Weitere 1150 Euro Spenden erhalten

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Mitglieder des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen des Kreises hatten in einer Sitzung in Aglasterhausen am Montag die erfreuliche Aufgabe, weitere 1150 Euro von drei Spendern im Rahmen der Spendenaktion für die Neckar-Odenwald-Kliniken anzunehmen. „Wir haben inzwischen unsere interne Zielmarke von 100 000 Euro deutlich übertroffen. Allen Spendern gilt ein herzliches Dankeschön“, betonte Landrat Dr. Achim Brötel. Das Spendenkonto weise inzwischen 105 393 Euro auf. Der Ausschuss nahm die Spenden einstimmig und verbunden mit einem Dank an die Spender an.

Wer die Kliniken unterstützen möchte, kann dies mit einer Überweisung auf das Konto des Neckar-Odenwald-Kreises, Kreiskasse, bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN DE 74 6745 0048 0004 3882 11, tun. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Weitere Informationen unter www.neckar-odenwald-kreis.de. Bei der Angabe des Verwendungszwecks „Born im NOK“ wird das Geld genutzt, um Familien nach der Geburt mit einem Babysäckchen zu beschenken.