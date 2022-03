Wegen Impfpflicht: „Betrieb ist in keinem Bereich gefährdet“

Ein Flugblatt landete am Freitag in den Briefkästen vieler Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises. Darin warnt der unbekannte Verfasser – ein Urheber ist nicht angegeben – vor dem „möglichen Zusammenbruch des Gesundheitssystems“, wenn am 15. März die Impfpflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern und in der Pflege kommt. „Wer wird die Mehrarbeit auffangen, wenn hunderte gehen müssen?“, werden die

...