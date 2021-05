„Wegen Holzpreis nicht in Panik verfallen“

Neckar-Odenwald-Kreis/Berlin. „Der Ländliche Raum galt lange als abgehängt. Spätestens seit Corona ist wieder eine ’Lust aufs Land’ entstanden“, freute sich der CDU-Bundestagsabgeordnete und Ausschussvorsitzende für Ernährung und Landwirtschaft, Alois Gerig, im virtuellen Arbeitsgespräch der Bundeskommission „Landwirtschaft und Ländlicher Raum“ der Jungen Union Deutschlands.

Gemeinsam engagieren sich dort junge Menschen auf politischer Ebene für die Belebung der ländlichen Räume und die Themenfelder Ernährung sowie Land- und Forstwirtschaft. Seit diesem Frühjahr bringt sich auch Tobias Münch aus Schlierstadt ein.

„Man kann nicht oft genug für den Ländlichen Raum und seine Vorzüge werben. Am besten gelingt es, wenn man gemeinsam dafür kämpft und sich ständig über neue Entwicklungen austauscht“, ist Münch überzeugt. „Der ländliche Raum braucht junge Kämpfer, denn die Chancen für eine erfolgreiche Zukunft stehen so gut wie lange nicht“, so der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig.

„Junge Familien sind wieder bereit, aufs Land zu ziehen. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist hoch wie selten zuvor.“

Deshalb sei es umso wichtiger, die Infrastruktur und Daseinsvorsorge, beispielsweise durch eine stetige Innenentwicklung, Digitalisierung oder Modelle wie die Landarztquote zu sichern.

Außerdem thematisierte der Abgeordnete die Entwicklungsbereiche der erneuerbaren Energien. Kürzlich habe er im Bundestag einen entsprechenden Antrag zum Thema Agriphotovoltaik gestellt.

„Diese Art der Energiegewinnung ermöglicht den so wichtigen Erhalt landwirtschaftlicher Flächen und leistet damit nicht nur einen Umweltbeitrag, sondern sichert auch die Lebensmittelversorgung“, so Gerig, wofür er breite Zustimmung der Arbeitsgruppe erhielt.

Fragen zum Thema Bauland

Während der Diskussion stellte sich Alois Gerig auch kritischen Fragen aus den Reihen des CDU-Nachwuchses: Im Fokus stand dabei vor allem das Baulandmobilisierungsgesetz, welches neue Möglichkeiten eröffne, andere Anstrengungen wie die Eindämmung des Flächenverbrauches aber auch konterkariere.

Als weiteres bedeutendes Thema wurde die Versorgung mit Lebensmitteln und regionalen Produkten diskutiert. Hier brauche es die Wertschätzung aus der Bevölkerung. Deshalb kämpfe man im politischen Diskurs für eine bundesweite Imagekampagne, um Produkte von heimischen Erzeugern zu bewerben. Eng verbunden ist damit auch die Stärkung des ländlichen Tourismus.

Breiten Raum nahm zuletzt die aktuelle Situation in den Wäldern und am Holzmarkt ein. Hier sprachen sich die Beteiligten einhellig für die Honorierung der Ökosystem-Leistung der Wälder aus. Solche Mittel aus der CO2-Abgabe werden unmittelbar dem ökologischen Waldkreislauf zugeführt und somit kann der heimische Wald sukzessive zukunftsfähig umgebaut werden.

Sägewerke laufen auf Hochtouren

Abschließend warnte Alois Gerig unter anderem als forstpolitischer Sprecher der CDU zu Ruhe und Besonnenheit am Holzmarkt: „Die Sägewerke laufen auf Hochtouren. Die Nachfrage nach Holz ist überproportional hoch, aber holzverarbeitende Betriebe sollten jetzt nicht in Panik verfallen und überhastet ihre Lager füllen. Es gibt genügend Holz, sehr viel Schadholz liegt noch im Wald.“

Dieses Holz sei bei entsprechender Verwendung nicht schlechter als Frischholz, sondern habe, wenn überhaupt, eine leichte Blaufärbung. „Das spielt aber beispielsweise in einem verbauten Dachstuhl keine Rolle“, so Gerig.