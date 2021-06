Wegen des Wolfs soll die Weidetierhaltung im Odenwald nicht verschwinden

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Podiumsdiskussion der Neckar-Odenwald-Grünen zum Thema „Bauernsterben? – Bienensterben? – Zukunftsfähige Auswege gesucht“ im Februar 2020 mit MdL Martin Hahn, MdB Alois Gerig und 160 interessierten Gästen war eine der letzten politischen Veranstaltungen im Neckar-Odenwald-Kreis, die 2020 in Präsenz stattfinden konnte. Nicht allein deshalb blieb sie vielen positiv im Gedächtnis: Das Thema hatte einen Nerv getroffen, so die Kreis-Grünen.

„Sauber aufgestellt“

Deshalb knüpften die Neckar-Odenwald-Grünen im Zuge ihrer digitalen Serie „Jetzt für morgen – Koalitionsvertrag konkret“ am Mittwoch an die Veranstaltung an. Um zu hinterfragen, welche Perspektiven der grün-schwarze Koalitionsvertrag dem ländlichen Raum und der Landwirtschaft bietet und um Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich mit Fachpolitikern direkt auszutauschen, trafen sie sich erneut mit Interessierten und Martin Hahn. Der Bio-Landwirt nannte den Koalitionsvertrag „sauber aufgestellt“. Obwohl das Ministerium für Ländlichen Raum und Landwirtschaft auch künftig vom Koalitionspartner CDU geführt werde, habe man durch konkret dargestellte Maßnahmen sichergestellt, dass in der nächsten Legislaturperiode eine gute ökologische Politik für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft gemacht werde.

Kreisvorsitzende und Kandidatin der Landesliste für die Bundestagswahl Amelie Pfeiffer, selbst Landwirtin, betonte, durch die grüne Politik der vergangenen Jahre seien ländliche Räume in Baden-Württemberg attraktiv geworden. Vor Jahren sei die Sorge der Landflucht ein Thema gewesen, derzeit zeige sich ein auch nicht ganz unproblematischer Bauboom in vielen Kommunen. Der Koalitionsvertrag biete die Grundlage, die positive Entwicklung weiter zu beschleunigen. „Damit haben wir hier ein Vorbild für den Bund geschaffen.“, so Pfeiffer mit Hinblick auf die möglichen Verhandlungen nach der Bundestagswahl. Ähnlich kommentierte auch MdB und Direktkandidatin Charlotte Schneidewind-Hartnagel die Arbeit der Grünen: „In Baden-Württemberg zeigen wir, dass eine Agrarwende über eine Landwirtschaft führt, die mit der Natur arbeitet und nicht gegen sie.“

Konkrete Ziele vorgestellt

Was der „Erneuerungsvertrag“ konkret bringt, beschrieb Hahn zu Beginn der digitalen Veranstaltung: Auf der Agenda stehen unter anderem weitere Maßnahmen zur Digitalisierung und Verfügbarkeit von Facharbeitskräften, um die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum bestmöglich zu unterstützen. Strukturschwache Gemeinden sollen einen höheren Fördersatz erhalten, die Modernisierung von Wohnraum in Kommunen vorangetrieben und die medizinische Grundversorgung gesichert werden. Selbstständige, Kreative und freie Kunstschaffende würden gefördert und Handwerk, Gastronomie und Dorfläden enger eingebunden und bedacht werden.

Kreisvorsitzender Andreas Klaffke begrüßte, dass der Koalitionsvertrag den hohen Stellenwert von Aus- und Fortbildung in Bildungseinrichtungen in ländlichen Regionen sowie ganzheitliche schulische Bildung, zum Beispiel im Hinblick auf Ernährungsbildung, in den Fokus nehme. Hahn weiter: „Bäuerliche Familienbetriebe mit ihrer Lebensmittelproduktion müssen erhalten werden“. Mit den notwendigen Veränderungen lasse man Landwirte nicht alleine, sondern werde sie mit Maßnahmen, die die Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) auf Landesebene ermögliche, unterstützen. Dazu würden Beratungs- und Weiterbildungsangebote ausgebaut und finanziell attraktive Förderprogramme aufgesetzt. Nachdem sich Naturschützer und Landwirte auf das Biodiversitätsstärkungsgesetz geeinigt hätten, müsse dieses nun konsequent umgesetzt werden. Die Pläne der Landesregierung zur Reduzierung von Pflanzenschutzmittel zeigten konkrete Lösungen auf. Gleiches gelte für die Unterstützung von Betrieben, die sich zur Umstellung auf ökologische Landwirtschaft entscheiden. Um die Nachfrage zu steigern, werde in Großküchen verstärkt auf den Einsatz von bioregionalen Lebensmitteln gesetzt. Weiter werde man das Land gentechnikfrei halten und endlich die Qualitätssiegel entsprechend ausgestalten.

Nachbesserungen werde es beim Tierschutz und Schlachtungen geben. Investitionen in den Streuobstanbau würden besser gefördert und auch das Thema Wasser rückte der Vorsitzende des Ausschusses für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in den Fokus: Durch regionale Master-Pläne werde das Wassermanagement zukünftig nachhaltiger gestaltet werden.

Im Artenschutz beide Seiten sehen

Im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Bauernverbandes des Neckar-Odenwald-Kreises, Albert Gramling, zum Thema Wölfe und Weidetierhaltung äußerte Hahn den Wunsch, bei Artenschutz immer beide Seiten zu sehen. Mensch und Wolf könnten sehr gut miteinander leben. Dass die Weidetierhaltung wegen des Wolfs verschwinde, werde man sicher nicht zulassen.

Dem schloss sich Pfeiffer an und bedankte sich abschließend bei dem Landtagsabgeordneten Martin Hahn, der klargemacht habe, dass grüne Politik ganz pragmatisch Wünsche, Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort aufnehme.