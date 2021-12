Osterburken/Ravenstein/Rosenberg. Die Forstbetriebsleitung Adelsheim führt in Verbindung mit den privaten Jägern am Samstag, 4. Dezember, auf den Gemarkungen der Städte Osterburken und Ravenstein sowie der Gemeinde Rosenberg eine revierübergreifende Ansitzdrückjagd durch, um die teilweise erheblichen Wildschäden in der dortigen Landwirtschaft zu verringern, die dringend notwendige natürliche Verjüngung des Waldes zu unterstützen und der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen.

Diese Gebiete sind betroffen

Auf der Gemarkung Osterburken ist vor allem der Bereich des Regionalen Industrieparks Osterburken (RIO), Stöckig/Egelsee Richtung Marienhöhe/BAB 81 betroffen. Angrenzende Waldungen in Richtung Ravenstein sind ebenfalls miteinbezogen. Die Wälder sind von 8 bis 14 Uhr gesperrt. Waldspaziergänge sowie Arbeiten in den genannten Wäldern sind zu unterlassen. Grundsätzlich muss auf angrenzenden Straßen in vermehrtem Maß mit plötzlich sehr schnell die Straße überquerenden Hunden und Wild gerechnet werden. Die Verkehrsteilnehmersollen vorsichtig sein und die Geschwindigkeit anpassen.