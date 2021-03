Nachdem der Kreistag im Dezember die Vorarbeiten für die Transversale vor allem aus Kostengründen beendet hat, unterbreitete die AfD Vorschläge für eine Neuplanung der ortsdurchfahrtsfreien Anbindung des Raums Buchen/Walldürn an die Autobahn bei Osterburken. In diesen wird auf das teure Brückenbauwerk am Eckenberg verzichtet.

Dazu fand nun ein Treffen vor Ort mit zuständigen Vertretern

...