Vorbereitungen für Erhebung laufen

Neckar-Odenwald-Kreis. Von Mitte Mai bis Mitte August wird der Zensus 2022 in Deutschland durchgeführt. Deshalb laufen auch die Vorbereitungen in der Zensuserhebungsstelle im Neckar-Odenwald-Kreis auf Hochtouren.

Katharina Krebs, die Leiterin der Zensuserhebungsstelle, berichtet, dass im Landkreis rund 27 000 Personen an 7000 Anschriften darüber befragt werden, wie sie wohnen und wie sie arbeiten. Damit die eigentliche Durchführung des Zensus beziehungsweise der Befragungen reibungslos ablaufen kann, finden derzeit Vorbegehungen vor Ort statt. Die Mitarbeiter der Zensuserhebungsstelle haben die Aufgabe, Großanschriften in Erhebungsbezirke einzuteilen.

Zudem werden so genannte Sonderbereiche wie Alten- und Pflegeheime vorbegangen, um herauszufinden, ob sich an der genannten Anschrift tatsächlich der angekündigte Bereich befindet. Alle Personen, die in einem Sonderbereich wohnen, sollen im Regelfall durch die Heimleitung befragt werden. Aber auch Personen, die in einer Privatwohnung an der Anschrift eines Sonderbereichs leben, sind auskunftspflichtig.

Sorgfältig arbeiten

Zudem werden unklare Anschriften wie beispielsweise Baulücken, leerstehende Gebäude, Firmengebäude vorbegangen, die laut vorheriger Recherche unbewohnt sind. „Durch die Vorbegehungen wird den Erhebungsbeauftragten während der Erhebung das Auffinden der richtigen Anschrift erleichtert“, so Krebs, „deshalb ist es wichtig, dass wir bereits jetzt sehr sorgfältig arbeiten“. Die Erhebungsstelle hat bereits 170 Freiwillige gefunden, die auf ehrenamtlicher Basis die Befragungen durchführen. Insgesamt werden aber mindestens 220 Personen benötigt. Im März findet eine drei- bis vierstündige Schulung zur Vorbereitung auf die Tätigkeit statt. Die Erhebungsbeauftragten erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von mindestens 600 Euro. Bei anhaltender Pandemie werden alle Teilnehmenden durch ein entsprechendes Hygienekonzept geschützt. So kann ein Großteil der Befragungen vor der Haustür stattfinden.

Die Zensuserhebungsstelle freut sich über Interessierte, die sich bis 3. Februar per Kontaktformular unter www.neckar-odenwald-kreis.de/zensus bewerben können. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Zensus und der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragter.