Von höchster Stelle geprüft

Odenwald-Tauber. Der Kreisverband der Kleintierzüchter Neckar-Odenwald-Tauber führte seine Züchterweiterbildung durch. Dieses Jahr waren die Mitglieder des Kleintierzuchtverein Tauberbischofsheim dabei. Als Referenten fungierten die Kreiszuchtwarte Michael Sigmund (Kaninchen), Dieter Klenk (Tauben) und für Hühner, Wasser-, und Großgeflügel wurde der badische Landeszuchtwart und stellvertretende Landesverbandsvorsitzende, Uwe Maurer (Waibstadt), gewonnen.

Den Beginn übernahm Uwe Maurer. Er nahm die Chance wahr, den Züchtern und Ausstellungsleiter die Feinheiten der Ausstellungsbestimmungen des BDRG nahezubringen und die Notwendigkeit der Einhaltung zu beschreiben. Die Vorgehensweise vor der Ausstellung und während der Bewertung durch die benannten Preisrichter sei klar definiert und einzuhalten.

Nahtlos ging es über in das Thema „Impfen von Geflügel“. Newcastle-Impfung sei für jeden Halter vierteljährlich einzuhalten. Egal, ob er an Ausstellungen teilnehme oder nur ein Huhn habe, die Impfung sei für jeden Pflicht. Damit griff Maurer die Gesunderhaltung der Tiere auf und zeigte Möglichkeiten und Risiken in der Hobbyzucht auf. Jeder Züchter habe es in der Hand, für seine Tiere die optimale Fütterung und Haltung zu gewährleisten.

Uwe Maurer ist auch noch der Vorsitzende der Preisrichtervereinigung im Landesverband der Rassegeflügelzüchter Baden. Diese Chance kann sich ein motivierter Züchter nicht entgehen lassen, seine Tiere einem so qualifizierten Preisrichter zu präsentieren und Einschätzung und Tipps zu bekommen. Maurer stand zu allen Rassen und Gattungen Rede und Antwort – ob bei den Mechelner-Hühner mit ihrer Sperberung und Bestrumpfung oder bei den Sundheimer Hühner mit ihrer Columbia-Zeichnung, den Dorking mit ihrer einzigartigen 5-Zehen-Füßen. Den gezeigten perlgrau-orangehalsigen Italiener erklärte er bis zum letzten Detail, der Farbgebung, gegenüber den perlgrau-orangefarbigen Zwergitaliener.

Neuer Zuchtwart in Aktion

Direkt darauf schloss sich die Schulung für die Kaninchenzüchter an. Sie übernahm der neue Zuchtwart Michael Sigmund (Neckargerach). Er nutzte die Möglichkeit, sich vorzustellen. Damit der Abend nicht überfrachtet wird, hatte man sich im Vorfeld geeinigt, sich eine Kaninchenrasse herauszusuchen und zu besprechen. Hier bot sich die Rasse „Deutsche Riesen wildgrau“ an. Sie ist direkt in der Kleintierzuchtanlage Tauberbischofsheim angesiedelt und musste bei den Temperaturen nicht transportiert werden. An zwei Exemplaren wurde die Mächtigkeit und Größe dieser Rasse präsentiert.

Die Gäste waren beeindruckt, doch kurz darauf kam das Erwachen. Die Tiere sind laut Standard am unteren Größenrahmen. Ein Deutscher Riese kann eine Körperlänge von 72 Zentimeter und ein Gewicht von mehr als acht Kilogramm erreichen. Die einzelnen Rasseeigenschaften würden immer an verschiedenen Exemplaren dargestellt und gezeigt, wie der Standard die einzelnen Positionen fordere. Für die Züchter wurden Fehler und Vorteile in den einzelnen Positionen dargelegt. Diese könne übrigens jeder Züchter individuell auf seine Tiere und Rasse umlegen.

Auch die Taubenzüchter sollten nicht zu kurz kommen. Diesen Teil übernahm Zuchtwart Tauben, Dieter Klenk.

Kurz machte Klenk mit den Teilnehmern einen Ausflug zur Gesunderhaltung der Tauben, ging auf die Jungtaubenkrankheit ein und gab verschiedene Erfahrungen weiter, wie die Krankheit von den Tieren am besten überstanden werden könne. Zur Begutachtung standen noch drei Tiere der Rasse „Fränkische Samtschilder rot“ zur Verfügung. Wie der Name sagt, kommt diese Rasse ursprünglich aus der Umgebung.