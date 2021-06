Es war während meines Studiums in Heidelberg, abends auf einem Bahnsteig. Ich habe auf meinen Zug nach Hause gewartet. Es war nicht viel los. Ich saß da allein auf einer Bank. Ich höre einen betrunkenen jungen Mann mit Bierflasche in der Hand. Er redet teilweise lautstark vor sich hin. Langsam kommt er den Bahnsteig entlang auf mich zu. Eine unangenehme Situation. Es war schwer einzuschätzen, wie bedrohlich er war. Ich konnte ihm nicht ausweichen. Da steht er schließlich leicht schwankend vor mir und schreit mich fast an: „Glaubst du an Gott?“ – Ich schaue ihn an und sage: „Ja!“ – Ich wusste nicht, was jetzt passiert.

Er schaut mich mit glasigen Augen an und sagt nach einer kurzen Stille: „Mensch, hast du es gut!“. Dann wendet er sich ab und schlurft weiter den Bahnsteig entlang, geht die Treppe hoch und mein Zug kommt.

Dieses Erlebnis kommt mir in den Sinn, wenn ich das Gleichnis vom verlorenen Sohn lese (Lukas 15). Jesus malt da die Sünde, die Abkehr von Gott, als Geschichte einer Freiheitssuche. Die Suche einer unverbindlichen Freiheit ohne Pflichten und Verantwortung und der Wunsch, tun und lassen zu können, was einem gerade in den Sinn kommt.

Das ist die verführerische Kraft, die den Weg ins Unglück anpreist. Der verlorene Sohn erlebt nach einiger Zeit, dass die Suche nach unverbindlicher Freiheit umschlägt in Hunger und Elend. Die Illusion, es gäbe eine ungebundene Freiheit, führt zum Fall. Die vermeintliche Freiheit vom Vater war nur ein vorübergehendes Hochgefühl. Es endet in tiefster Verlorenheit und Abhängigkeit.

Fehler sich selbst und anderen einzugestehen, das braucht viel Überwindung. Denn die eigene Schuld zu erkennen, schmerzt. Der verlorene Sohn erkennt, dass seine Umkehr notwendig ist. Indem sich Jesus Christus der Sünder annimmt, lebt er vor, was der Vater in seinem Gleichnis verkörpert: Vergebung und Versöhnung. Als der Vater im Gleichnis seinen Sohn auf dem Weg zu ihm sieht, da läuft er ihm entgegen, traurig und froh zugleich.

Traurig war er, weil dieser Sohn das ganze Elend seiner Schuld und die Gottesferne hat durchleiden müssen. Froh war er darüber, dass sein Sohn endlich sein Elend, seine Schuld und seine Gottlosigkeit überwinden will und umkehrt.

So ist Gottes entgegenkommende Liebe: keine Vorwürfe, keine Standpauke und keine Moralpredigt. Kaum dass der Sohn seine Schuld bekannt hat, vergibt ihm der Vater und macht einen neuen Anfang möglich. Er schenkt ihm ein neues Leben. Darum klingt der Satz von damals in meinem Herzen nach und bestärkt mich auch heute noch im Glauben: „Mensch, hast du es gut!“

Jürgen Fränkle, Pfarrer in Bödigheim, Eberstadt, Götzingen, Seckach und Rinscheim