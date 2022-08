„Volles Rohr“ Abba-Songs

Wertheim. Wer kennt sie nicht, die Hits der Pop-Band Abba, wie „Fernando“, „Money, Money, Money“ oder „Dancing Queen“? Und ganz ehrlich, die meisten Musikfans können Hits wie „Super Trouper“ oder „Ring Ring“ mitsingen.

Die Coverband „Abba-Review“ präsentierten die größten Hits der schwedischen Band in einer fesselnden Show, mit mehrstimmigem Gesang, echten Live-Qualitäten inklusive einer überzeugenden Optik. Auch fast ein halbes Jahrhundert nach dem legendären Sieg mit „Waterloo“ beim Eurovison Songcontest am 6. April 1974 sind die Hits der schwedischen Band unvergessen. Die energiegeladene Show von „Abba-Review“ erinnerte an die großen Erfolge. Die Choreographien und Kostüme waren detailgetreu nachempfunden. Der zusätzliche Einsatz eines klassischen Streichensembles, mit dem gebührenden Respekt vor dem Original, verlieh der Musik einen neuen und besonderen Klang.

„Mamma Mia“

„ABBA-Review“ waren ganz nah dran am Original, wurden der schwedischen Kultband bis ins kleinste Detail gerecht. Da stimmten die Frisuren ebenso wie die Anzüge mit Schlaghosen und Plateauschuhen und die modischen Accessoires. Die Hitauswahl erwies sich als Blick in die Charts einer ganzen Epoche, berührte und begeisterte gleichermaßen. Die Show ließ somit den Hauch von Nostalgie aufkommen.

Im ersten Teil des Abends gehörte die ungeteilte Aufmerksamkeit der Bühnenkünstler und des Publi-kums Welthits wie „Honey, honey“, „S.O.S.“, „Mamma Mia“, „Knowing me, knowing you“ oder „Fernando“. Diese musikalischen Meilensteine des schwedischen Quartetts begeisterten alle.

Die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne boten mehr als einen mitreißenden Konzertabend, sie präsentierten eine Revue, welche die Geschichte von Abba weitergab.

Unter den Besuchern war auch eine Gruppe aus Königheim. Die Eintrittskarten zum Konzert waren ein Geburtstagsgeschenk bildeten den Anlass für den gemeinsamen Besuch des Konzerts.

Man lobte innerhalb der Gruppe das Ambiente auf der Wertheimer Burg und die vielen netten Menschen. Einige aus der Gruppe seien quasi mit der Musik von Abba aufgewachsen, war zu hören.

Mitglieder der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim sowie von den Balbachtalern bezeichneten die „die Musik von Abba als zeitlos, „man kann alles noch hören“ sagte jemand aus der Gruppe.

„Abba-Review“ erwiesen sich als wahrer Energielieferant. Die Formation hatte ein gutes Gespür dafür, was die Fans hören wollten, begeisterte mit bekannten Ohrwürmern und brannte stimmungsmäßig ein wahres Feuerwerk ab. Die flirrende Atmosphäre, getragen vom Miteinander von Musikern und Publikum, machte einfach Spaß.

Im zweiten Teil des Abends folgten Evergreens wie „I have a dream“, „The winner takes it all“, „Gimme gimme“, „Summer Night City“, „Voulez vous“, ,“Chiquitita“ oder „Dancing Queen“. Die Leidenschaft der Sänger und Musiker verlieh dem Abend Glanz, das Publikum jubelte, als seien die Originale vor Ort. Die Zuschauer wurden vom Abba-Fieber erfasst und drückten dies gerne auch tanzend und klatschend aus.