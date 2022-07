Volksbank spendet 5000 Euro

Mosbach. Wenige Tage vor der Premiere des 80er-Jahre-Hit-Musicals „Rock of Ages“ und damit dem Auftakt der Hauptproduktionen der Schlossfestspiele Zwingenberg setzte die Volksbank Mosbach erneut ein Zeichen der Unterstützung. „Das ist unser Beitrag dazu, dass der Neustart nach der Corona-Pause gelingt“, betonte Vorstand Holger Engelhardt bei der Übergabe einer 5000 Euro-Spende an die Festspiele im Landratsamt. „Zwingenberg steht für Musikgenuss in bezaubernder Atmosphäre und das noch direkt vor der Haustür“, ergänzte Marco Garcia. Für die Spende dankten der Vorsitzende des Trägervereins, Landrat Dr. Achim Brötel, mit den Geschäftsführerinnen Heike Brock und Ilka Zwieb. Karten gibt es online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und bei den Touristeninformationen. Bild: Schlossfestspiele

