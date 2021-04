Virtuelle Informationen

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Hebammensprechstunde des Diakonischen Werkes im Landkreis kann weiterhin virtuell besucht werden.

Unter dem Motto „Hebammensprechstunde online“ ist eine Teilnahme am Donnerstag, 29. April, von 10 bis 12 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz möglich. Eingeladen sind Schwangere und Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Ergänzend zur Fachkraft der Schwangerenberatung des Diakonischen Werks wird die Hebamme Andrea Friedmann zugeschaltet sein. Sie bringt sich mit Rat und Tat vor der Kamera ein.

Eine formlose Anmeldung per E-Mail ist erforderlich unter schwanger@diakonie-nok.de. Dabei besteht die Möglichkeit, vorab Themen und Fragen einzubringen. Wer möchte, kann aber auch nur zuhören und vom Wissen der Fachkräfte und den Erfahrungen der anderen Mütter profitieren. Die Anmeldung ist auch online unter www.diakonie-nok.de (Veranstaltungen) möglich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Interessenten per Mail den Link, der dann die Teilnahme an der „Hebammensprechstunde online“ ermöglicht. Bei Fragen ist das Schwangerschaftsberatungsteam des Diakonischen Werkes auch telefonisch erreichbar unter 06261 92 99 219.