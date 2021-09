Vierte Impfaktion für Kinder

Mosbach. Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet am Samstag, 11. September, zum vierten Mal weitere Impftermine für Kinder und Jugendliche an. So können Zwölf- bis 17-Jährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten von 14 bis 21 Uhr ohne Voranmeldung in das KIZ kommen und ihre Erstimpfung erhalten.

Die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise deren Eltern können zwischen den Impfstoffen von BioNTech und Moderna wählen. Der Zweitimpftermin kann nach frühestens 21 Tagen bei BioNTech beziehungsweise 28 Tagen bei Moderna in einer der Hausarztpraxen im Landkreis wahrgenommen werden. Begleitende Erwachsene können auf Wunsch ebenfalls eine Impfung erhalten.