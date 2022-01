Viele Themen auf dem Programm

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Jagdschule Neckar-Odenwald führt 2022 wieder einen Vorbereitungskurs: „Ausbildung zum Jäger“ durch. Dieser Kurs bereitet interessierte Jungjäger, mit einem sehr intensiven, umfassenden und interessanten Programm, auf die Jägerprüfung vor. Schwerpunkte in dem Kurs sind; Wildtierökologie, Waffenausbildung, Jagdhunde, der ganze Komplex des Waffenrechts, Jagdrechts sowie Tierschutzrecht und Naturschutzrecht. Ein wichtiges, und gerade in der heutigen Zeit, nicht zu unterschätzendes Ausbildungsfeld ist der gesamte Bereich der Wildbret-Vermarktung mit den Unterthemen Hygiene, Wildkrankheiten und Hundekrankheiten. Die Ausbildung wird ergänzt durch eine intensive Schießausbildung, Reviergänge und Hochsitzbau.

Die Ausbildung ist immer an Samstagen und Sonntagen. Der Kurs beginnt voraussichtlich am Samstag, 6. August, und endet am Sonntag 30. Oktober. Die schriftliche Prüfung ist dann am Montag, 7. November (Fixtermin des LJV). Die Termine für die Schießprüfung und mündlich/praktische Prüfung sind noch nicht terminiert. Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt. Eine Einweisung in den Kurs findet am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr in Osterburken im Industriepark 108 bei Waffen- und Schießkino Rudolph, statt. (Schreibzeug mitbringen für Anmeldeformular, SEPA Lastschrifteinzug, etc.)

Nähere Informationen gibt es bei Kreisjägermeister Buchen, Dr. Heitmann, Mail: hennerhof@t-online.de; Kreisjägermeister Mosbach, Heinz Gottmann, Mail: gottmann-werbung@t-online.de; Leiter der Jagdschule, Roland Braun, Mail: braun_roland2002@yahoo.de mobil 0151/54277783; Homepages der KJV Buchen und Mosbach. dka

