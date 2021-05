Videokonferenz zum Herdenschutz

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Thema „Wolf“ spielt bei den Landwirten, die Weidetierhaltung betreiben, eine immer größere Rolle.

Durch die Tatsache, dass der Neckar-Odenwald-Kreis nun zum „Fördergebiet Wolfsprävention Odenwald“ gehört, haben Weidetierhalter einen hohen Informationsbedarf hinsichtlich des Schutzes ihrer Tiere.

Die „Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg“ (FVA) bietet daher für den Landkreis am Freitag, 28. Mai, von 10 bis 12 Uhr eine Veranstaltung zu den Grundinformationen „Herdenschutz für das Fördergebiet Wolfsprävention Odenwald“ in Form einer Videokonferenz an.