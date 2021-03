Der erneute Wintereinbruch strapaziert auch die Sammelteams der Müllabfuhr. Nicht alle Straßen können so geräumt werden, dass sie für die Sammelfahrzeuge der Müllabfuhr gefahrlos befahrbar sind. Wer sichergehen möchte, dass Restmülltonnen und Co. geleert beziehungsweise abgeholt werden, sollte die Tonnen an eine Stelle bringen, die auf jeden Fall für die Sammelfahrzeuge zu erreichen ist,

