  „Verwirrender Flickenteppich“

Darf der Einzelhandel öffnen, nach den Bund-Länder-Beschlüssen? Diese Frage stellten die FN am Freitag an Landrat Dr. Achim Brötel.

Doch auch beim Kreis ist bislang nur das bekannt, was die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am Mittwochabend beschlossen haben.

„Dieses Papier wirft allerdings leider mehr Fragen als Antworten auf“, so Brötel. „Das gesamte Verfahren hat inzwischen ein derartiges Maß an Überadministrierung und Unverständlichkeit erreicht, dass man seine Praxistauglichkeit in Frage stellen muss.“ Noch fehlen umsetzbare Vorgaben des Landes, so Brötel, der kreisbezogene Öffnungen mit einem bunten Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen kritisch sieht. Das stifte noch größere Verwirrung. „Wir hätten wir uns eine klare landesweit einheitlich geltende Regelung gewünscht.“ Der Kreis sei aber vorbereitet, am Wochenende entsprechende Maßnahmen zu treffen. „Dazu muss das Land aber erst einmal beschließen, wie es den Kauderwelsch aus Berlin in Baden-Württemberg umzusetzen gedenkt.“ sab