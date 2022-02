Verletzte und ein hoher Sachschaden

Schöntal. Verletzte Personen und rund 25 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich in der Nacht auf Donnerstag in Schöntal ereignet hat. Gegen 22 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW Golf die Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet. Als sie nach links auf die Landesstraße 1046 in Richtung der Autobahn 81 einfuhr, übersah sie vermutlich den herannahenden und bevorrechtigten VW Golf einer 19-Jährigen.

Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen und kamen jeweils nach einer 180 Grad Drehung im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurden die beiden Mitfahrerinnen der 27-Jährigen und die 19-Jährige leicht verletzt. Alle Personen wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

