  Verlässlichkeit muss her

Beide Seiten, das Land und der Kreis, haben wortreich und plausibel erläutert, warum es zu unterschiedlichen Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz kommt. Man kann das Prozedere kapieren, verstehen muss man es aber nicht.

Einen „Schuldigen“ zu benennen ist unnötig und auch nicht hilfreich. Vielmehr legt dieses Durcheinander, diese Unabgestimmtheit, wieder einmal den bundesdeutschen Bürokratie-Wahnsinn offen. Dass sich Behörden in einer Notlage, wie sie diese Pandemie darstellt, nicht auf einheitliche Corona-Meldezeiten für Bund, Länder und Kommunen einigen können, ist zutiefst bedauerlich – um es höchst diplomatisch zu formulieren.

Gerade wenn die Kanzlerin und die Länderchefs die Inzidenzen zum Maßstab für Maßnahmen erheben, muss bei der Meldung der Zahlen eine Verlässlichkeit her. Sonst gleicht das Jonglieren mit Inzidenzwerten nicht nur einer Akrobatennummer im Zirkus, sondern ist dann auch tatsächlich Zirkus. Und zum Lachen ist es vielen Einzelhändlern nicht zumute. Vielmehr können von einem minimalen „50+“ oder „50-“ ganze Existenzen abhängen.

Von jedem Bürger wurde in den vergangenen Monaten eine verlässliche Handhabung der Hygienemaßnahmen, der Abstände, der Ausgangsbeschränkungen etc. erwartet. Die Politik muss deshalb in Sachen Verlässlichkeit mit gutem Beispiel voran gehen. Wenn nicht, sind solche Dusseligkeiten im Dezimalbereich Wasser auf die Mühlen der immer größer werdenden Schar an „Wutbürgern“.

„Die Sache“ auszusitzen, bis man weiter entfernt von der 50er-Marke ist (nach unten, hoffentlich nicht mehr nach oben), kann sicher nicht Lösung sein. Die liegt vielmehr in einheitlichen Inzidenzwerten von Land und Kreis.