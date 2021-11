Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Schöntal. Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte eine 22-Jährige am Donnerstagmittag einen Unfall in Schöntal. Die Frau wollte gegen 13 Uhr mit ihrem Skoda von der Kreisstraße 2320 in die Landesstraße 1046 einfahren, um diese geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah sie wahrscheinlich eine von rechts kommende 58-jährige Seatfahrerin. Obwohl beide Verkehrsteilnehmerinnen noch versuchten auszuweichen, konnten sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Seat und ihre 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro.

