Verkehr wird halbseitig gesperrt

Obrigheim/Mosbach. An der Neckarbrücke zwischen Obrigheim und Mosbach gehen die Arbeiten ab Montag, 17. Januar, weiter.

Seit dem 29. November 2021 laufen die Sanierungsarbeiten an der Neckarbrücke der B 292 bei Mosbach. Nach der Winterpause werden die Arbeiten an der Neckarbrücke nun wieder aufgenommen. Dafür wird die Zufahrtsrampe, welche von Hochhausen auf die Neckarbrücke in Fahrtrichtung Mosbach führt, ab Montag, 17. Januar, für den Verkehr gesperrt. Der Abschluss der witterungsabhängigen Sanierungsarbeiten ist für Ende Februar vorgesehen.

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die L 588 bis zum Industriegebiet Obrigheim umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wird örtlich ausgeschildert. Die Arbeiten an der Übergangskonstruktion werden rund 14 Tage in Anspruch nehmen.

Im Anschluss daran wird auf dem Brückenbauwerk der B 292 jeweils eine Fahrspur für die Instandsetzungsarbeiten gesperrt sein. Im Bereich der halbseitigen Fahrbahnsperrung wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Für den gesamten Zeitraum der Sanierungsarbeiten muss die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer aus Sicherheitsgründen bestehen bleiben.

