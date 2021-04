„Verbraucher legen mehr Wert auf Regionalität und Qualität“

Schloßau/Berlin. Der wichtigste Feiertag für das traditionelle Bäcker-Handwerk wird am Mittwoch, 21. April, erneut online zelebriert.

„Normalerweise wäre ich an diesem Tag in Berlin“, erzählt Siegfried Brenneis. „Wir von der Bäcker-Nationalmannschaft hätten mit Präsident Michael Wippler vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks am Vormittag im Bundeskanzleramt traditionell Minister Helge Braun einen geschmückten Brotkorb übergeben“, berichtet der Bäckermeister aus Schloßau. Er ist ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft der Bäcker.

Dieses Jahr feiert Siegfried Brenneis den „Tag des Brotes“ virtuell mit seinen Bäckerkollegen. © Brenneis

Anschließend, so Brenneis, hätte man noch über die Belange des Bäckerhandwerks gesprochen. „Am Nachmittag hätte ein Nationalmannschafts-Meeting stattgefunden. Am Abend wäre dann der Festakt mit der Ernennung des Brotbotschafters gewesen“.

Mila Sahrin ist Brotbotschafterin

Dieses Jahr muss die feierliche Ernennung nun virtuell stattfinden. Brotbotschafterin 2021 ist Schauspielerin Mila Sahrin, vielen Zuschauern aus dem Kieler Tatort bekannt. Sie ist passionierte Hobbybäckerin und hat auch durch ihre Rolle in der Serie „4Blocks“ als Bäckerfachverkäuferin schon backofenfrischen Brotduft schnuppern können.

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks trägt mit der virtuellen Veranstaltung der aktuellen Corona-Situation Rechnung. Schon ab Mitte März habe der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks auf den großen Tag eingestimmt, indem auf allen Social Media-Kanälen und auf Innungsbäcker.de die Verbraucher eingeladen wurden, unter dem Hashtag #Brotmomente ihre emotionalsten Brotmomente zu posten, so Brenneis.

Die Bäcker wollen mit diesen virtuellen Aktionen in besonderer Weise auf die hervorragende Qualität des deutschen Brotes aufmerksam machen. Auch offline kann jeder Bäcker vor Ort je nach seinen derzeitigen Möglichkeiten den Tag des Deutschen Brotes mitgestalten.

„Gerade die vergangenen Monate waren für alle herausfordernd und so wollen die Bäcker so beim Verbraucher mit unserem ’täglich Brot’ Zuversicht und Stärke verbreiten. Das ist auch eine Chance, die kleinen Selbstverständlichkeiten, die einem gar nicht mehr aufgefallen sind, wieder schätzen zu lernen“, meint Siegfried Brenneis. Zu den Dingen, welche die Pandemie hervorgebracht habe, zähle, dass wieder mehr auf die Qualität von Lebensmittel geachtet werde. „Die Verbraucher legen wieder Wert auf Regionalität und wollen wissen, wo die Lebensmittel her kommen.“

„Viele gute Handwerksbäcker“

Brenneis betont: „Ich bin froh, im Neckar-Odenwald-Kreis zu leben, wo es noch so viele gute regionale Handwerksbäcker gibt.“ Das zeige auch die Brotprüfung des Deutschen Brotinstituts, die jedes Jahr in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bäckerinnung durchgeführt werde. „Getreu dem Leitsatz der Bäcker werden wir aus dieser Pandemie herauskommen: ’Wir backen das – gemeinsam’“, so der Schloßauer Bäckermeister.