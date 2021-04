Neben Neuwahlen standen unter anderem Ressortberichte und Satzungsänderungen auf der Tagesordnung der Tagung des DLRG-Bezirks Frankenland.

Odenwald-Tauber. Erstmals fand die Bezirksratstagung des DLRG-Bezirks Frankenland am 19. März online über Microsoft Teams statt. Zudem erfolgte eine Briefwahl. Die Wahlergebnisse wurden am Freitag in einer Online-Konferenz bekannt gegeben. Die

...