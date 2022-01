Urlaub mit Blick auf den Katzenbuckel

Waldbrunn. Die Dorint-Gruppe zeigt Interesse an einem Hotel- und Ferienpark Odenwald mit 180 bis 200 Betten im 4 Sterne Superior-Segment. Bei einer Realisierung wird ein Investitionsvolumen in Höhe von 60 Millionen Euro erwartet. Dadurch sollen 180 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Pläne waren Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Als touristische Destination war der Odenwald früher nur ein Geheimtipp für verhältnismäßig wenige Besucher. In nennenswerter Zahl sind Urlaubsgäste in der Region erst ab etwa 1950 belegt. Viele sind damals zwei oder drei Wochen geblieben und in den Folgejahren oft auch regelmäßig wiedergekommen. Teilweise hat sich dieses Urlaubsverhalten sogar auf die nächsten Generationen übertragen. In Waldbrunn beziehungsweise in Waldkatzenbach waren es in den Jahren nach dem Krieg insbesondere große Kurkliniken der Rentenversicherung oder Krankenkassen, die für Besucher rund um den Katzenbuckel sorgten. Von diesen Häusern wurde zwischenzeitlich eines abgerissen, eines steht seit über zehn Jahren leer und aus einem dritten wurde ein Seniorenheim.

Darüber hinaus waren es familiengeführte Pensionen, die Urlauber aus dem Rheinland sowie aus Mannheim und Ludwigshafen an den Katzenbuckel lockten. Vielfach blieben die Urlauber mehrere Wochen auf dem Winterhauch.

Kürzere Verweildauer

Ein geändertes Urlaubsverhalten führte dazu, dass sich die Verweildauern haben sich im Laufe der Zeit jedoch immer mehr verkürzte. Zwar verzeichnen sowohl der Neckar-Odenwald-Kreis, als auch die Gemeinde Waldbrunn nach wie vor steigende Ankunfts- und Übernachtungszahlen. Es ist allerdings in Waldbrunn so, dass von den 55 000 Übernachtungen im Jahr (vor Corona) lediglich 12 000 Euro Kurtaxe generiert wurden. Man kann insofern also von rund 24 000 touristisch motivierten Übernachtungen ausgehen.

Beim Landkreis wuchs daher die Erkenntnis, dass ein neues touristisches Projekt wie ein Hotel mit Wellness-/Spa-Bereich und überregionaler Strahlkraft den Tourismus in der Region neu ankurbeln und somit auch den bereits vorhandenen Gastgebern wie Pensionen, Hotels und Gaststätten dienlich sein und dem Odenwald insgesamt einen neuen touristischen Aufschwung geben könnte.

Der Weg zu entsprechenden Betreibern, aber auch zu Investoren, führe inzwischen ausnahmslos über Strukturen, die durchaus einem „Headhunter“ im Personalbereich gleichen. Weshalb man das spezialisierte Consulting-Unternehmen Volz & Partner mit Sitz in Saarbrücken und Frankfurt mit ins Boot nahm. Nach Vorgesprächen befasste sich der Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr im März 2021 mit der Idee eines Hotel- und Ferienparks Odenwald und die Kreisräte beschlossen Volz & Partner mit der Erstellung eines Entwicklungsplans zu beauftragen.

Nachdem Volz & Partner ein Profil mit konkreten Mindestanforderungen für potenzielle Flächen erstellt hatte, wurden alle 27 Kreiskommunen um ihre Beteiligung gebeten, woraufhin sich acht Städte und Gemeinden mit zehn Ideen- und Flächenvorschläge meldeten.

Waldbrunn schlug eine Fläche in der Nähe der Katzenbuckel-Therme, mit Blick auf die höchste Erhebung des Odenwalds, für einen solchen Hotel- und Ferienpark vor.

Nach mehreren weiteren Sitzungen suchte Volz & Partner nach einem potenziellen Betreiber, und fand diesen in der Dorint-Gruppe, die derzeit europaweit 63 Hotels betreibt. Das Unternehmen verfolgt die klare Zielstellung, auf die aus der Pandemie zu erwartende deutlich verstärkte Inlandsnachfrage mit einem entsprechenden Expansionskurs zu reagieren. Sowohl Vorstand und Aufsichtsrat der Dorint-Gruppe haben ihr grundsätzliches Interesse an einem Hotelprojekt in Waldbrunn bekundet.

Die Hauptaufgabe für Volz & Partner besteht jetzt darin, neben dem Betreiber Dorint einen Investor zu finden und beide zusammenzubringen. Das für den Bau vorgesehene Grundstück liegt östlich des Ortsteils Waldkatzenbach und hat eine Größe von 50 000 Quadratmetern. Großzügig geschätzt werden nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nur rund 20 000 Quadratmeter benötigt, so Haas.

Plan liegt vor

Für die Fläche liegt bereits ein Bebauungsplanplan „Ferienpark Hoher Odenwald“ vor, der in den 1970-er Jahren vorangetrieben und teilweise umgesetzt wurde. Allerdings wurden nur 190 Ferienhäuser, die meisten davon dauerhaft bewohnt, realisiert. Das nun vorgesehene Plangrundstück liegt im ursprünglich angedachten dritten Bauabschnitt des Bebauungsplans „Ferienpark Hoher Odenwald“, so dass für diese Fläche bereits ein Baurecht bestünde, so Haas in seinen Ausführungen.

Die Zu- und Abfahrt zum Hotelkomplex soll über eine neu anzulegende Trasse in Richtung Strümpfelbrunn/Landstraße L524 erfolgen. In direkter Nachbarschaft zum Plangrundstück befinde sich, circa 250 Meter entfernt, die Katzenbuckel-Therme. Abschließend hob Bürgermeister Markus Haas hervor, dass eine mögliche Realisierung des Projekts ausdrücklich weiteren Gemeinderatsbeschlüssen vorbehalten bleibe. hof