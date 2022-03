Urban Priol mit grandiosen Pointen

Mosbach. Urban Priol ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Kabarettisten. Am Donnerstag, 7. April, ist es um 20 Uhr zu Gast in der Alten Mälzerei in Mosbach. Am liebsten lässt sich der Kabarettist mit zotteliger Sturmfrisur über das politische Geschehen aus. 2002 tritt Priol erstmals mit seinem satirischen Jahresrückblick „Tilt“ auf. Mit seiner Dezember-Show gelingt es ihm jedes Jahr aufs Neue, das Zeitgeschehen in Satire vom Feinsten zu verpacken. Endgültig zum Inventar der deutschen Fernsehlandschaft wird Priol mit seinen Shows „Alles muss raus“ auf 3sat und „Neues aus der Anstalt“ im ZDF. Auch wenn er inzwischen Buchautor und Fernseh-Star ist – auf der Bühne fühlt er sich immer noch am wohlsten. Der Stoff für bühnentaugliche Pointen droht ihm nicht auszugehen. Ob Tagespolitik oder Machenschaften von Konzernen, Coronakrise oder Klimawandel – wenn außer Lachen nichts mehr hilft, ist Urban Priol zur Stelle.

