Unterstützung bei der Nachfolgesuche

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Medizin(er)-Netzwerk „Wir für Medizin(er)“ unterstützt ab sofort mit dem Leitfaden „So geht man die Übergabe der eigenen Arztpraxis richtig an“ Ärzte bei der Praxisabgabe und Nachfolgesuche.

In der Zusammenstellung werden die wichtigsten Aspekte rund um das Thema dargestellt. „Wann sollte man beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?“, „Welche Anlaufstellen gibt es hier zur Unterstützung?“, „Wie kommuniziere ich das Thema an Mitarbeiter und Patienten?“ oder „Wie kann eine Übergabephase an den Nachfolger sinnvoll gestaltet werden?“ sind nur einige Fragen, die in dem neuen Leitfaden näher erläutert werden. „Einen Praxisnachfolger für eine Praxis zu finden ist ein langwieriger Prozess. Deshalb sollte man mindestens fünf Jahre vor der gewünschten Praxisabgabe die Suche nach einem passenden Nachfolger beginnen“, erklärt Lisa-Marie Bundschuh, die die Nachfolgesuche im Rahmen des Medizin(er)-Netzwerks gerne begleitet.

„Auch sollte man darauf achten, ob die jeweilige Praxis in einem ausgeschriebenen Fördergebiet für die Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung liegt. Dies könnte nämlich für potenzielle Nachfolger ein Anreiz sein, sich für eine Praxis zu entscheiden. Hier haben wir vom Medizin(er)-Netzwerk eine komplette Übersicht über das gesamte Kreisgebiet und können so Informationen zu der jeweiligen Gemeinde herausgeben. Es ist uns ein großes Anliegen, die Ärzte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis bestmöglich zu begleiten. Hier spürt man auch eine große Wertschätzung seitens der Ärzteschaft, die für jede Unterstützung dankbar ist, da eine Praxisabgabe beziehungsweise Nachfolgesuche erfahrungsgemäß zeitlich sehr intensiv betrieben werden muss“, ergänzt Bundschuh abschließend.