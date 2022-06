Unterhaltung für Groß und Klein

Mosbach. Der Mosbacher Sommer steht 2022 wieder in den Startlöchern. Besonders für die kleinsten Mosbacher und ihre Familien bietet dieser Sommer ein breites und abenteuerliches Programm: Spielefest im Park, Open-Air Theater, Konzerte und vieles mehr.

Den Startschuss des Kinderprogramms gibt am Dienstag, 26. Juli, um 17 Uhr im Burggraben Neckarelz wieder die Badische Landesbühne. Die darf nämlich wie jedes Jahr nicht fehlen und bringt für kleine Theaterfans das Stück „Rapunzel oder Wen die Liebe trifft“ auf die Bühne. Auch für richtige Abenteuer- und Actionfreunde wird es spannend: Die Tore des Kleinen Elzparks öffnen sich für das Spielblüten-Spielefest am Sonntag, 31. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr. Eine spannende Reise erwartet die Kleinen am Donnerstag, 25. August, um 15 Uhr im Hospitalhof bei „Oh, wie schön ist Panama“ nach dem preisgekrönten Buch von Janosch, inszeniert vom FigurenTheater Manfred Künster.

Einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie garantiert das Lichterfest zur Feier des 25. Geburtstags des Landesgartenschau-Parks am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr, im kleinen Elzpark.

Internationales Straßentheater

Gleich am Donnerstag, 1. September, geht es dann weiter mit einem echten Fernsehstar: Der König der Kinderdisco, Volker Rosin, bringt ab 16 Uhr im großen Elzpark alle Kinder zum Singen und Tanzen. Ein für jede Altersklasse geeignetes Programm mit einer Mischung aus Theater, Artistik, Tanz und Performance gibt es wieder beim Internationalen Straßentheater am Sonntag, 4. September, ab 13.30 Uhr zu bewundern.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen, Terminen und Spielorten gibt es im Programmheft, erhältlich bei der Tourist Information Mosbach und in den Einzelhandelsgeschäften Mosbachs und der Umgebung. Genauso ausführlich kann man sich natürlich auch unter www.mosbach.de im Internet informieren.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information, sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abend- beziehungsweise Tageskasse der jeweiligen Veranstaltung.

Bei schlechtem Wetter gibt es für fast alle Veranstaltungen Ausweichmöglichkeiten. Die Informationen dazu finden sich ebenfalls im Programmheft des Mosbacher Sommers und im Internet. Wenn dies der Fall sein sollte, kann ab zwei Stunden vorher unter Telefon 06261/82333 nachgefragt oder im Internet unter www.mosbach.de nachgeschaut werden.