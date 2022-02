Unfall bei Aufräumarbeiten

Schefflenz. Während Passanten einen umgestürzten Baum bei Schefflenz von der Fahrbahn räumten, kam es am Freitagabend zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Personen befanden sich gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 292 zwischen Oberschefflenz und Adelsheim, um den wetterbedingt umgestürzten Baum wegzuräumen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Adelsheim. Dieser übersah wohl den Baum, wie auch die Personen auf der Fahrbahn, die noch mit Taschenlampen und Betätigung der Lichthupe auf sich aufmerksam machten. Der Fahrer überfuhr daraufhin den Baumstamm, wodurch sich dieser verkeilte und mehrere Meter mitgerissen wurde. Zwei Personen wurden vom mitgeschleiften Baum erfasst und leicht verletzt. Beide kamen daraufhin in ein Krankenhaus. Am Sprinter entstand wohl kein Schaden. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1