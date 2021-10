Unbekannter belästigte 15-Jährige

Seckach. Nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend ein Mädchen in Seckach sexuell belästigte, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die 15-Jährige war gegen 21.15 Uhr in der Heinrich-Magnani-Straße unterwegs. Im Bereich des dortigen Friedhofs näherte sich der Jugendlichen, ein Mann, von hinten und fasste die 15-Jährige unsittlich an, woraufhin das Mädchen flüchtete.Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Circa 1,80 Meter groß, grauer Pullover/Sweatshirt mit Kapuze, helle, reflektierende Schuhe der Marke „Nike“, Modell „Air Max 97“. Er soll muskulös gewesen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1