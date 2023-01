Über Bio top informiert

Neckar-Odenwald-Kreis. Zu wissen, was in Sachen Bio in der Region los ist, wird nun noch einfacher, denn die Bio-Musterregion ist jetzt in den Sozialen Medien vertreten.

Aktuelles zu Projekten

Dort gibt es Aktuelles zu Projekten, alle Termine und Wissenswertes über die Landwirtschaft vor der eigenen Haustür.

Post der Bio-Musterregion auf Instagram. © Landratsamt

Wo kommen Lebensmittel her? Unter welchen Bedingungen werden sie produziert und gibt es umweltfreundliche Alternativen aus meiner eigenen Region? Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit diesen Fragen.

Die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald ist dafür da, Antworten auf diese Fragen zu geben, Bio in unserer Region voranzubringen und regionalen Handel zu stärken.

Sie bietet außerdem eine Anlaufstelle für Menschen, die Lust haben sich für Bio zu engagieren oder sich mit Ideen einzubringen.