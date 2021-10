Trotz Pandemiezeit schöne Erlebnisse gehabt

Buchen/Mosbach. Nicht alle Eltern können sich mit ihren Kindern eine größere Urlaubsreise leisten. Die Mitarbeiter der Ambulanten Hilfen im Jugendamt des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis kennen solche Schwierigkeiten. Für Kinder, deren Familien von den Mitarbeitern der Ambulanten Hilfen betreut werden, wurden deshalb auch in diesem Jahr und trotz der Herausforderungen durch die Pandemieregeln zwei Ferienfreizeiten für insgesamt 20 Kinder organisiert. Die beiden Sachgebietsleiter Timo Matt und Michael Hack können sich jedes Jahr auf das große Engagement ihrer Kollegen der Teams in Mosbach und Buchen verlassen und blicken auf zwei sehr gelungene Aktionen zurück.

Die Freizeiten fanden in Buchen und in Mosbach jeweils an drei Tagen statt. Damit sie für die Familien auch tatsächlich erreichbar war, wurden die Kinder von den Mitarbeiterinnen täglich von zu Hause abgeholt und heimgebracht. Geboten wurde ein Mix aus kreativen Angeboten und Ausflügen zu Zielen im Kreis, wie beispielsweise das Odenwälder Freilandmuseum und dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb der Familie Bender in Auerbach. So veranstalteten die Mitarbeiter Stefanie Kellermann, Judith Wieder und Hans-Detlef Ott die Ferienfreizeit in Mosbach und Tanja Lauer, Sabine Kieser und Damaris Bender die Ferienfreizeit in Buchen.

„Auch in diesem Jahr waren die Freizeiten wieder ein voller Erfolg, sodass die Kinder nicht nur schöne Ferienerlebnisse hatten, sondern im Rahmen der beiden Gruppen auch ihre Sozialkompetenzen verbessern konnten“, betonten die Mitarbeiter der Jugendhilfe. Der Dank geht insbesondere an den Lions Club Mosbach, der beide Freizeiten mit insgesamt 1500 Euro förderte.