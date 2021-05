Menschen brauchen Trost; keine Vertröstung. Ein frisch geborener Säugling, seine kleine Hand bergend in der großen Hand der Mutter oder des Vaters. Ein kranker Mensch im Sterben, eine liebe Hand umklammernd. Anfang und Ende lassen ahnen, dass wir Menschen auf Trost hin leben und auf Trost hin erschaffen sind; dass wir alle angewiesen sind auf ein anderes Wesen, das uns beisteht, hält und hilft.

Und jeder von uns weiß, es gibt Lebensstationen, da sind wir mutterseelenallein; da kann kein Mensch mehr mit uns gehen und seine Hand uns halten. Im Evangelium des Johannes sagt uns nun Jesus Christus zu: Gott selbst wird uns einen Tröster geben, einen Beistand aus seiner Wirklichkeit, die wir mit unserem begrenzten menschlichen Verstand nicht erfassen und begreifen können. Diesen Tröster nennen wir Christen den Heiligen Geist; den Geist des Trostes und der Wahrheit Gottes.

Dieser Geist des Trostes lenkt den Blick zuerst auf Jesus Christus, den auferstandenen und gegenwärtigen Sohn Gottes, zu dem wir jederzeit mit unseren eigenen Worten beten können. Er öffnet unsere Augen in eine andere Wirklichkeit hinein, in der wir wie Paulus Gottes Trost erfahren: „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Röm 8, 38.39)

Trost bedeutet im Althochdeutschen „Zuversicht“. Der Heilige Geist lenkt den Blick von den Sorgen und der Angst hin auf Gottes unvergängliche Welt, damit wir zuversichtlich werden. Mitten in dieser Welt werden wir dann frei, froh und gelassen, weil das hier und heute eben nicht alles ist und weil er uns den Blick eröffnet auf die Heimat bei Gott.

Ich glaube, dass wir in unserer Zeit oft so wenig Erfahrungen mit dem dreieinigen Gott machen, und dieser so fern und unwirklich scheint, weil wir ihm nichts mehr zutrauen. Aus dem Vertrauen auf den lebendigen Gott wird dann das bloße sich Verlassen auf die eigene Kraft und die menschlichen Fähigkeiten. Das aber, meine ich, wird uns schon im Leben und letztlich im Sterben weder tragen noch trösten! Deshalb lassen wir uns in diesen Pfingsttagen neu bewusst werden, wie wenig wir Menschen letztlich in den Händen haben, und nicht nur deshalb hineingehen in den Raum des Gebets und dort Gott um den ewigen Beistand und Tröster bitten: den Heiligen Geist.

Berthold von Regensburg hat dies 1272 n. Chr. so formuliert: Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, dass er uns behüte an unserm Ende, wenn wir heimfahrn aus diesem Elende. Kyrieleis. EG 124

Martin Schwarz, Schuldekan Adelsheim-Boxberg und Mosbach

